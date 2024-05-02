Konya'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi'nde, Fevzi B. ile M.K. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, bıçakla Fevzi B'yi yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Fevzi B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli olayın ardından polise teslim oldu.
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