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        Konya'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 01:14 Güncelleme: 02.05.2024 - 01:14
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        Konya'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

        Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi'nde, Fevzi B. ile M.K. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, bıçakla Fevzi B'yi yaraladı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Fevzi B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli olayın ardından polise teslim oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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