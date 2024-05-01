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        İsveç'teki Türk asıllı siyasetçi Yüksel, Avrupa Parlamentosu seçimleri için Konya'da destek istedi

        İSVEÇ'teki Nüans Partisi Genel Başkanı Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, Avrupa Parlamentosu milletvekili seçimlerindeki adaylığı için memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde, hemşehrileri olan seçmenlerden destek istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 17:24 Güncelleme: 01.05.2024 - 17:25
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        İsveç'teki Türk asıllı siyasetçi Yüksel, Avrupa Parlamentosu seçimleri için Konya'da destek istedi
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        İSVEÇ'teki Nüans Partisi Genel Başkanı Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, Avrupa Parlamentosu milletvekili seçimlerindeki adaylığı için memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde, hemşehrileri olan seçmenlerden destek istedi. Yüksel, "Biz İsveç'te, İsrail'e yaptırım yapılmasını isteyen tek partiyiz" dedi.

        Konya'nın Kulu ilçesinde 1982'de doğan Mikail Yüksel, lise eğitiminin ardından 2001'de İsveç'e göç etti. Burada Göteborg Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi bölümünü bitiren Yüksel, ardından 2019'da Kamu Yönetimi dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Nüans Partisi'ni (Partiet Nyans) 2019'da Göteborg kentinde kuran Yüksel, haziran ayında yapılacak Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde milletvekili adayı oldu. Yüksel, İsveç’te 100 binin üzerinde Türk'ün yaşadığını ve çoğunun Konya'nın Kulu ilçesinden göç eden kişiler olması nedeniyle, baba ocağına gelip, aynı zamanda seçmen olan hemşehrilerinden destek istedi.

        Belediye ait konferans salonda düzenlenen toplantıda hemşehrilerine seslenen Yüksel, partisinin İsveç toplumu için kurulmuş, ideoloji bir parti değil, merkez bir parti olduğunu belirtti. İslamofobi'nin İsveç'te ileri seviyeye ulaştığını belirten Yüksel, "İslamofobi, başta İsveç olmak üzere Avrupa'da çok ileri seviyeye ulaşmış durumdadır. İsveç'te birçok Müslüman okullarına yapılan operasyonlar ve kapatılması, camilere yapılan operasyonlar, Müslümanların özel hayatlarına yapılan müdahaleler, yaşamı zorlaştırmıştır. Biz bunları sık sık gündeme getirdik" dedi.

        Somali gibi ülkelerden gelenler içinde ırkçı eylemlerle karşılaştıklarını ifade eden Yüksel, "Biz sadece Müslümanlara has bir parti değiliz. Hristiyan düşmanlığı ayrı bir sorun. Nüfusunun yüzde 80-90 oranı ateist bir ülke. Saygı duyuyoruz ama Hristiyanlara da bir ırkçılık olabiliyor" diye konuştu.

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Yüksel, "Biz İsveç'te, İsrail'e yaptırım yapılmasını isteyen tek partiyiz. İsrail'e yaptırım yapılmasını, Filistin'e destek verilmesini hem de Hamas'ın terör listesinden çıkarılmasını istiyoruz. Yaklaşık 70 yılı aşkın Filistin'de mazlum, sivil halkı, çocukları, kadınları katleden İsrail'i terör örgütü olarak damgalamıyorsak, o zaman Hamas'ı da terör örgütü olarak damgalamayı bırakacağız" dedi.

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