Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu

        KONYA'nın Karapınar ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, bir iş yerini de su bastı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 19:59 Güncelleme: 01.05.2024 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA'nın Karapınar ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, bir iş yerini de su bastı.

        Karapınar ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle altgeçit ve yollar su altında kaldı. Sürücüler ise araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi. Bir iş yerini su basarken, sular ekipler ve iş yeri çalışanları tarafından tahliye edilmeye başlandı.

        Sağanak, kent merkezinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve kavşakta ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ekipler ise yollardaki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "1 Mayıs'ta 226 kişi gözaltına alındı"
        "1 Mayıs'ta 226 kişi gözaltına alındı"
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Almanya'da Salih zirvesi!
        Kendisini bıçaklayanı 1 yıl sonra öldürdü
        Kendisini bıçaklayanı 1 yıl sonra öldürdü
        Meteoroloji: 4 gün tüm yurtta yağış var
        Meteoroloji: 4 gün tüm yurtta yağış var
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Dries Mertens imzayı atıyor!
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs paylaşımı
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs paylaşımı
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Takıntılı sevgili bomba düzeneği kurdu!
        Takıntılı sevgili bomba düzeneği kurdu!
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Hadise'den Lucas Torreira açıklaması
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Bir taraf bahar diğer taraf kar
        Bir taraf bahar diğer taraf kar
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?

        Benzer Haberler

        Konya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Konya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Depremde Alpargün Apartmanı'nda ölen 96 kişinin yakınları: Bilirkişi seçile...
        Depremde Alpargün Apartmanı'nda ölen 96 kişinin yakınları: Bilirkişi seçile...
        İsveç'teki Türk asıllı siyasetçi Yüksel, Avrupa Parlamentosu seçimleri için...
        İsveç'teki Türk asıllı siyasetçi Yüksel, Avrupa Parlamentosu seçimleri için...
        Türk asıllı siyasetçi, Avrupa Parlamentosu seçimleri için Konya'daki hemşeh...
        Türk asıllı siyasetçi, Avrupa Parlamentosu seçimleri için Konya'daki hemşeh...
        Konya'da otomobilin motor kısmında sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        Konya'da otomobilin motor kısmında sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        Seydişehir'de bir kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
        Seydişehir'de bir kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi