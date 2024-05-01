Konya'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
KONYA'nın Karapınar ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, bir iş yerini de su bastı.
KONYA'nın Karapınar ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, bir iş yerini de su bastı.
Karapınar ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle altgeçit ve yollar su altında kaldı. Sürücüler ise araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi. Bir iş yerini su basarken, sular ekipler ve iş yeri çalışanları tarafından tahliye edilmeye başlandı.
Sağanak, kent merkezinde de etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve kavşakta ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ekipler ise yollardaki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
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