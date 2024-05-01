Konya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Konya'da, kent merkezinde ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak hayatı zorlaştırdı.

İkindi saatlerinde merkezde etkili olan sağanağın, caddelerde ve sokaklarda oluşturduğu su birikintisi, trafikte aksamalara neden oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sırasında, bazı caddeler trafiğe kapatıldı, bazı caddelerde ise trafik tek şeritten sağlandı.

- Karapınar ilçesinde alt geçitleri su bastı