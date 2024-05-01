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        Konya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Konya'da, kent merkezinde ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak hayatı zorlaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 19:39 Güncelleme: 01.05.2024 - 19:39
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        Konya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Konya'da, kent merkezinde ve bazı ilçelerde etkili olan sağanak hayatı zorlaştırdı.

        İkindi saatlerinde merkezde etkili olan sağanağın, caddelerde ve sokaklarda oluşturduğu su birikintisi, trafikte aksamalara neden oldu.

        Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

        Ekiplerin çalışması sırasında, bazı caddeler trafiğe kapatıldı, bazı caddelerde ise trafik tek şeritten sağlandı.

        - Karapınar ilçesinde alt geçitleri su bastı

        Karapınar ilçesinde ise sağanak, bazı iş yerlerinde ve alt geçitlerde su baskınına neden oldu.

        Caddelerde oluşan su birikintileri, kent trafiğini aksattı.

        Alt geçitlerde ve yollardaki birikintilerin tahliyesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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