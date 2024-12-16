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        Davutoğlu: Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla

        GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ruh bakımından AK Parti'den hiç kopmadığını belirterek "Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 13:39 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:45
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        Davutoğlu: Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla
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        GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ruh bakımından AK Parti'den hiç kopmadığını belirterek "Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim" dedi.

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, memleketi Konya'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Davutoğlu, Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'deki ekonomik durum hakkında konuştu. Asgari ücret zammı ile ilgili konuşan Davutoğlu, asgari ücretin 30 bin TL'den aşağı olmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin bugün en büyük problemi, gelirde adaletsizliktir. Bir tarafta hiç üretmeden, faiz rantıyla yaşayan, lüks içinde yaşayan, çok küçük, yüzde 1'den az bir grup. Diğer taraftan da evine ekmek götüremeyenler. Öyle bir durum. Allah muhafaza, bir olağanüstü şartta, bir krizde, bir savaşta, büyük sosyal patlamalara sevk edilir" dedi.

        Ruh bakımından AK Parti'den hiç kopmadığını belirten Davutoğlu, "Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim" diye konuştu.

        'ESAD, İSRAİL'E KARŞI TEK BİR KURŞUN ATMIŞ DEĞİL'

        İsrail'in Suriye topraklarındaki işgallerine tepki gösteren Davutoğlu, "İsrail'in yaptığı alçakça bir saldırıdır. Türkiye dahil ülkelerin, bu saldırı karşısında yeterli tepki vermemesi de çok vahimdir. İsrail'in şu anda yapmaya çalıştığı; fırsatçılık yaparak, kendi güvenlik haklarını bir ötesine taşımaktır" dedi.

        İsrail’in saldırılarının gayrimeşru olduğunu belirten Davutoğlu, şöyle devam etti:

        "İsrail, 5 kilometrelik bir koridor halinde 6 ay önce girdi. Esad döneminde girdi. Esad'la anlaşarak girdik bir bakıma. Esad, hiçbir şey yapmadı. Esad, İsrail'e karşı tek bir kurşun atmış değildir. Kendi halkını, 1982'de sadece 40 bin kişiyi katletti, sonra da milyonlarca insanı sürgün etti, yüz binlerce insan öldürdü. İsrail'e karşı Suriye, Esad rejimi baba Esad ve oğul Esad. Tek bir kurşun atmadı. Ama bunun iktidarda kalmasını istediler. Çünkü zayıf bir Suriye istiyorlardı. Halkıyla barışık olmayan bir Suriye. Özetle İsrail'in saldırıları, gayrimeşrudur. İslam dünyasının ve Türkiye'nin buna sert tepki vermesi lazım."

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