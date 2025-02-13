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        Eşinin boşanma dilekçesini yazan arzuhalcinin dükkanını kurşunlatan şüpheli ile arkadaşı tutuklandı

        KONYA'da eşinin boşanma dilekçesini yazan arzuhalcinin dükkanını kurşunlattığı iddia edilen İsmail Can ile iş yerine tabanca ile 3 el ateş açan arkadaşı İsmail Aygün tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 10:57 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:02
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        Eşinin boşanma dilekçesini yazan arzuhalcinin dükkanını kurşunlatan şüpheli ile arkadaşı tutuklandı
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        KONYA'da eşinin boşanma dilekçesini yazan arzuhalcinin dükkanını kurşunlattığı iddia edilen İsmail Can ile iş yerine tabanca ile 3 el ateş açan arkadaşı İsmail Aygün tutuklandı.

        İsmail Can, yaklaşık 17 gün önce eşinden boşanmak için Akabe Mahallesi Şehit Furkan Doğan Caddesi'nde arzuhalci dükkanı bulunan Hakan Ü.'nün yanına giderek boşanma dilekçesi yazdırdı. Bir gün sonra İsmail Can'ın eşi Melek C. de Hakan Ü.'ye giderek boşanma dilekçesi hazırlattı. Hakan Ü.'nün eşine yazdığı dilekçenin daha detaylı olduğunu öğrenen İsmail Can, iddiaya göre öfkelendi ve arzuhalci dükkanını kurşunlatmak istedi.

        3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Bunun üzerine İsmail Can, önceki gün saat 04.00 sıralarında arkadaşları İsmail Aygün ile M.E.S.'yi otomobiliyle arzuhalci dükkanının yakınlarına bıraktı. İsmail Aygün yanındaki tabanca ile arzuhalci dükkanına 3 el ateş edip, kaçtı. Sabah geldiğinde iş yerinin kurşunlandığını gören Hakan Ü. durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını izleyip, İsmail Can, İsmail Aygün ve M.E.S.'yi saklandıkları evde suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı.

        'ARKADAŞIMIN MORALİ BOZUK OLDUĞU İÇİN İŞ YERİNİ KURŞUNLADIM'

        Tabancayı kullanan İsmail Aygün, "Arkadaşımın morali bozuk olduğu için iş yerini kurşunladım" dediği öğrenildi. İsmail Can ise arkadaşlarını azmettirdiği iddiasını reddetti.

        3 şüpheli işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. İsmail Can, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Namusunu bilmeyen, kinini bilmez" dedi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İsmail Can ve İsmail Aygün tutuklanırken, yaşı küçük olan M.E.S. serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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