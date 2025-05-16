Avukata silahlı saldırıda 6 kişiye, 8 yıl 6'şar ay hapis cezası

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, Avukat Aydın Ceylan’ın (38) silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin tutuklu yargılanan 6 sanık, ‘Suça iştirak’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından 8 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Aydın Ceylan'ın avukatı ve kardeşi Aycan Ceylan, karara itiraz ettiklerini belirterek, ''Olayın 'Öldürmeye teşebbüs' olduğunu düşünüyoruz'' dedi.

Olay, 20 Mart 2024’te saat 17.30 sıralarında Akşehir ilçesi Yarenler Mahallesi’nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Avukat Aydın Ceylan, evinden çıkıp otomobiline bineceği sırada sokaktaki manavın önünde bekleyen kimliği belirsiz kişi tarafından durduruldu. Şüpheli, Ceylan ile kısa süreli konuşmasının ardından belinden çıkardığı tabancayla 5 el ateş etti. Bacaklarından yaralanan Ceylan, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ceylan’ı hastaneye götürdü.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları incelemelerinde, saldırganların 2 kişi olduğunu ve gün içinde Ceylan’ın oturduğu sitenin bahçesine girip çıktıklarını saptadı. Olay günü ise saldırganların otomobille sokaktan geçtiği, bir süre sonra içlerinden birinin geri dönerek Aydın Ceylan’ı manav önünde beklemeye başladığı ve aracına yönelince konuştuktan sonra vurduğu tespit edildi. Silahlı saldırının ardından olayı gerçekleştiren 2 şüpheli ve onlara yardım ettiği öne sürülen 6 kişi 9 gün sonra Mersin’de yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan tabancayı kullanan Aziz Uzunkaya (21), olay anında yanında gelen Umutcan Özdemir (20), olaya yardım ettiği öne sürülen Fırat Öztürk (20), Nazar Tetik (21), Yasin Tetik (19) ve Yılmaz Tetik (25) çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haklarında ‘Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçlarından dava açılan 6 sanık, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 3’üncü duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıklar için ‘Silahla kasten yaralama’ ve ‘Suça iştirak’ suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, 6 sanık için ayrı ayrı ‘Suça iştirak’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından 8’er yıl, 6’şar ay hapis cezası verdi.

‘KARŞIMIZDA PROFESYONEL SUÇLULAR VAR’

Olayda yaralanan Aydın Ceylan’ın avukatı ve kardeşi Aycan Ceylan, kararın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilmesi gerektiğini belirtti. Ceylan, “Yargılama neticesinde Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi heyeti olayın öldürmeye teşebbüs değil de kasten yaralama olduğuna kanaat getirdi. Biz bu olayın öldürmeye teşebbüs olduğunu düşünüyoruz. 6 kişi 2 ayrı araçla gelmiş, araçlar olaydan birkaç gün önce kiralanmış. Tüm avukatlar tutulmuş, hukuki yönlendirmeler yapılmış. Olayda sahte kimlikler bile kullanılıyor. Karşımızda profesyonel suçlular var. Kendilerini masum göstermeye çalışıyorlar. Her şey bu kadar hazırlıklıyken mahkemede gerekçe olarak gösterilen şey ‘Üst gövdesi dururken bacaklarına ateş edildiği’ deniliyor. Müvekkilimin 2 adet yaralanması var ve biri hayati tehlike geçirecek seviyede. 8 el ateş ediliyor, yani bir şarjör boşaltılıyor. Mahkemenin verdiği bu hükmü kabul etmemiz mümkün değildir. Hayatın olağan akışına aykırıdır" diye konuştu.