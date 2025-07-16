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        Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı; tatile gelen gurbetçi öldü

        KONYA'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Mehmet Mete (62), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 11:16 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:20
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        Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı; tatile gelen gurbetçi öldü
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        KONYA'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Mehmet Mete (62), hayatını kaybetti. Mete'nin Fransa'da yaşadığı, tatil için memleketine geldiği öğrenildi.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında, Akşehir ilçesi Gölçayır Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Fransa'da yaşayan ve yaz tatili için Akşehir'e gelen Mehmet Mete, kullandığı 42 AYK 62 plakalı otomobille hemzemin geçitten geçmek istedi. Bu sırada Afyonkarahisar'dan Konya istikametine seyir halinde olan yolcu treni, Mete'nin aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, rayların kenarındaki şarampole savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Mete'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mete'nin cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından Akşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görgü tanıklarından bazıları, hemzemin geçitte bariyer bulunmadığını, sürücünün trenin yaklaştığını fark etmediğini iddia etti.

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