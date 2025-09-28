Habertürk
        Tümosan Konyaspor- RAMS Başakşehir: 2-1

        Tümosan Konyaspor- RAMS Başakşehir: 2-1

        STAT:Konya Büyükşehir HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Murat Teme, Selim ŞensözTÜMOSAN KONYASPOR: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk.

        Giriş: 28.09.2025 - 19:05 Güncelleme: 28.09.2025 - 19:05
        Tümosan Konyaspor- RAMS Başakşehir: 2-1
        STAT:Konya Büyükşehir

        HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Murat Teme, Selim Şensöz

        TÜMOSAN KONYASPOR: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 67 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Calusic), Bardhi, Muleka (Dk. 63 Pedrinho) Umut Nayir

        RAMS BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Operi, Opoku, Ousseynou Ba, Ebosele (Dk. 46 Ömer Ali), Berat (Dk. 63 Kaluzinski) Brnic(Dk. 46 Nuno Da Costa) Harit (Dk.76 Deniz Türüç), Crespo, Yusuf(Dk. 63 Fayzullayev) Shomurodov

        GOLLER: Dk. 16 Ndao , 45+1 Opoku (Kendi Kalesine)­­(Tümosan Konyaspor), Dk. 56 Shomurodov (Rams Başakşehir)

        SARI KARTLAR: Uğurcan, Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor)

        KIRIMIZ KART: Dk. 64 Bardhi (Tümosan Konyaspor)

        Süper Ligin 7'nci haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

        16'ncı dakikada Konyaspor golle buluştu. Ceza sahasında oluşan karambolde Ousseynou Ba'nın dokunduğu topu önünde bulan Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

        24'üncü dakika da Brnic'in ceza sahasının solundan şutunda top kaleci Deniz'de kaldı.

        29'uncu dakikada Yusuf'un ceza sahasında dışında şutunda kaleci Deniz, topu kornere çeldi.

        45+1'inci dakikada Konyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan topla ceza sahasına giren Bardhi, pasını Muleka'ya verdi. Muleka'nın sıyrılmak istediği Opoku'ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

        İlk yarı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        56'nci dakikada Başakşehir FK, farkı 1'e indirdi. Topla rakibinden sıyrılan Shomurodov'un ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 2-1.

        61'inci dakikada Melih'in ceza sahası dışından sert şutunda top üst direkten döndü. Defans topu uzaklaştırdı.

        64'üncü dakikada Kaluzinski'nin ayağına basarak müdahale eden Bardhi, hakem Oğuzhan Çakır tarafından ikinci sarı kart nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

        Karşılaşma Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

