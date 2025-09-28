Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Temel, Selim Şenöz
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 68 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu (Dk. 82 Calusic), Bardhi, Muleka (Dk. 65 Pedrinho), Umut Nayir
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele (Dk. 46 Ömer Ali Şahiner), Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir (Dk. 63 Kaluzinski), Yusuf Sarı (Dk. 63 Fayzullayev), Crespo, Harit (Dk. 76 Deniz Türüç), Brnic (Dk. 46 Da Costa), Shomurodov
Goller: Dk. 15 Ndao, Dk. 45 Opoku (kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 55. Shomurodov (RAMS Başakşehir)
Kırmızı kart: Dk. 64 Bardhi (TÜMSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 62 Uğurcan Yazğılı, Dk. 84 Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor)
KONYA
