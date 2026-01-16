Beyşehir'den kısa kısa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde söyleşi programı düzenlendi.



Gazi İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, eğitimci yazar Hasan Uzun tarafından öğrencilere, okuma alışkanlığının önemi ve kitapların çocukların dünyasındaki yeri anlatıldı.



Programda, çocuklar için çeşitli eğitici ve öğretici etkinlikler gerçekleştirildi.



- Beyşehir'de park ve kaldırım düzenlemesi



Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçe merkezinde yaşanan trafik yoğunluğu, park sorunu ve kaldırım işgallerine ilişkin açıklamada bulundu.



Bayındır, Öğretmenevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının ceza odaklı değil, düzenli ve yaşanabilir bir trafik akışı oluşturmak olduğunu bildirdi.



Şehir merkezinde gelişi güzel yapılan parkların trafiği olumsuz etkilediğini aktaran Bayındır, saatli park uygulamaları üzerinde çalışıldığını kaydetti.



Bayındır, masa, sandalye ve ürün sergileriyle yapılan kaldırım işgallerine karşı denetimlerin artırıldığını belirtti.



- Beyşehir'de lokma ikramı



Beyşehir Gazi İlkokulu bahçesinde hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen programda, öğrenciler ve öğretmenlere lokma tatlısı ikram edildi.



Hayırseverlerden Ali Sevindik, Miraç Kandili dolayısıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.



Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.

