Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Beyşehir'den kısa kısa

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde söyleşi programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 16:17 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde söyleşi programı düzenlendi.

        Gazi İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, eğitimci yazar Hasan Uzun tarafından öğrencilere, okuma alışkanlığının önemi ve kitapların çocukların dünyasındaki yeri anlatıldı.

        Programda, çocuklar için çeşitli eğitici ve öğretici etkinlikler gerçekleştirildi.

        - Beyşehir'de park ve kaldırım düzenlemesi

        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçe merkezinde yaşanan trafik yoğunluğu, park sorunu ve kaldırım işgallerine ilişkin açıklamada bulundu.

        Bayındır, Öğretmenevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının ceza odaklı değil, düzenli ve yaşanabilir bir trafik akışı oluşturmak olduğunu bildirdi.

        Şehir merkezinde gelişi güzel yapılan parkların trafiği olumsuz etkilediğini aktaran Bayındır, saatli park uygulamaları üzerinde çalışıldığını kaydetti.

        Bayındır, masa, sandalye ve ürün sergileriyle yapılan kaldırım işgallerine karşı denetimlerin artırıldığını belirtti.

        - Beyşehir'de lokma ikramı

        Beyşehir Gazi İlkokulu bahçesinde hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen programda, öğrenciler ve öğretmenlere lokma tatlısı ikram edildi.

        Hayırseverlerden Ali Sevindik, Miraç Kandili dolayısıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.

        Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yeni binasıyla kapasitesini art...
        Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yeni binasıyla kapasitesini art...
        Seydişehir'de iki işletmeye "İşimiz Temiz Belgesi" verildi
        Seydişehir'de iki işletmeye "İşimiz Temiz Belgesi" verildi
        Konya Büyükşehir çocukları ilk oruç hediyesiyle sevindirecek
        Konya Büyükşehir çocukları ilk oruç hediyesiyle sevindirecek
        Konya'da bir grup Kudüs ve Gazze'ye destek için toplandı
        Konya'da bir grup Kudüs ve Gazze'ye destek için toplandı
        Konya'da gazi kızı karne sevinci yaşadı
        Konya'da gazi kızı karne sevinci yaşadı
        KOSKİ, tarihinin en yüksek bütçeli yatırımına hazırlanıyor
        KOSKİ, tarihinin en yüksek bütçeli yatırımına hazırlanıyor