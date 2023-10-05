Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Giriş: 05.10.2023 - 16:59 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:08
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
N.S.B. idaresindeki 42 ZY 106 plakalı otomobil, Seydişehir - Konya kara yolu Çavuş Kavşağı'nda E.K. yönetimindeki 42 K 7155 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerdeki H.E.Y, B.A, G.K. ve E.K. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.