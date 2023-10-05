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        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:59 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:08
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        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        N.S.B. idaresindeki 42 ZY 106 plakalı otomobil, Seydişehir - Konya kara yolu Çavuş Kavşağı'nda E.K. yönetimindeki 42 K 7155 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobillerdeki H.E.Y, B.A, G.K. ve E.K. yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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