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        Karatay'a 700 ton kapasiteli "Tahıl Kurutma Tesisi" kurulacak

        Merkez Karatay ilçesine kurulacak günlük 700 ton kapasiteli Tahıl Kurutma Tesisi'nin protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:36 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:39
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        Karatay'a 700 ton kapasiteli "Tahıl Kurutma Tesisi" kurulacak
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        Merkez Karatay ilçesine kurulacak günlük 700 ton kapasiteli Tahıl Kurutma Tesisi'nin protokolü imzalandı.

        Karatay Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ortaklığıyla, Kızören ve Yarma mahallelerinde kurulacak kurutma tesisinin imza töreni KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı açıklamada, Karatay'ın tarımsal verimliliğine katkı sağlayacak önemli bir adım attıklarını belirtti.

        Yapılan iş birliğiyle bölgede iki ayrı noktada Tahıl Kurutma Tesisi'nin kurulacağını vurgulayan Kılca, şunları kaydetti:

        "Toplamda 8 milyon 350 bin liraya mal olacak tesisimizin büyük bölümünü KOP İdaresi Başkanlığımız karşılıyor. Bir kısmının finansmanını belediyemiz bir kısmını da Ziraat Odası Başkanlığımız karşılıyor. Belediye olarak çiftçilerimizin ve üreticilerimizin her yanındayız, onlara destek veriyoruz. Kuraklığın ve susuzluğun konuşulduğu bugünlerde bu tür kurutma tesislerinin önemi daha da artıyor."

        Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu ise tesisin faaliyete geçmesiyle ürünlerin daha nitelikli hale geleceğini dile getirdi.

        Ürünün üretilmesinden ziyade katma değerli hale getirilmesi önemli olduğuna değinen Karakoyunlu, "Üreticinin ürettiği üründen daha fazla gelir elde ediyor olması gelecek senelerde de aynı üretimini devam etmesi onları motive edici ve bölgemize değer kazandırıcı bir hale geliyor. Bu kapsamda bugün imzaladığımız protokolün en önemli kısmı, ürünün nitelikli kaliteli hale getirilmesini sağlamaktır. Bunun için iki önemli kurutma tesisini kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.

        Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker de kurutma tesisinin acil bir ihtiyaca cevap vereceğini söyledi.

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