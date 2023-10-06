Beyşehir Akademispor Voleybol Erkekler 2. Ligi'nde mücadele verecek

Beyşehir Akademispor, Türkiye Voleybol Erkekler 2. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek.

Kulüp Başkanı Mahmut Acet, yaptığı açıklamada, 21 Ekim'de başlayacak yeni sezon hazırlıklarını Beyşehir Kapalı Spor Salonu'nda devam eden idman programlarıyla sürdürdüklerini belirtti.

Takım olarak bu yıl ilk kez katıldıkları 2. ligde başarılı bir sezon geçirerek 1. lige yükselmeyi hedeflediklerini aktaran Acet, "İnşallah, Beyşehir'i 2. ligde de en iyi şekilde temsil etmek için bir voleybol takımı kurduk. Bu sene profesyonel liglerde ilk defa ilçemiz temsil edilecek. Beyşehir Akademispor'un kuruluşu konusunda her şey bir hayalle başladı diyebiliriz." ifadesini kullandı.