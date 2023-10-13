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        Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya'nın cenazesi Konya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 18:33 Güncelleme: 13.10.2023 - 18:38
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        Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya'nın cenazesi Konya'da toprağa verildi.

        Askeri tören öncesinde şehit Kaya'nın bayrağa sarılı naaşı, hastane morgundan alınarak silah arkadaşlarının omzunda Konya Şehitliği'ne getirildi.

        Burada şehidin babası Mehmet ve annesi Şerife Kaya ile yakınları, yetkililerce teskin edilmeye çalışıldı.

        Şehit Kaya'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından dualar ve tekbirler eşliğinde Konya Şehitliği'ne defnedildi.

        Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

        Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 12 Ekim'de bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya şehit olmuştur." ifadesi kullanılmıştı.

        Evli ve 2 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenilen şehidin Konya'daki ailesine, sabah saatlerinde şehadet haberi verilmişti.

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