Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir'de Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi.

İlçe Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ağılönü mevkisinde oluşturulan hatıra ormanında çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

Katılımcılar, dikimini yaptıkları fidanlara ardından can suyunu verdi.

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar'ın yanı sıra kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Beyşehir'de konferans

Beyşehir'de Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi.

Eşrefoğlu Erkek Yurdu Konferans Salonu'ndaki konferansta, Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu konuşmacı olarak katıldı.

Sarıkoyuncu konferansta, "Cumhuriyete Giden Yol Çanakkale, Milli Mücadele Ve Din Adamları" konusunda sunum yaptı.

Konferansa, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

- Bisiklet tutkunu bir kişi, 100. yıl anısına pedal çevirdi

Beyşehirli bisiklet tutkunu 67 yaşındaki emekli Halil Gümüşel, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla pedal çevirdi.

Gümüşel, gazetecilere, "Bugün özgürce gezebiliyorsak, rahat nefes alabiliyorsak 100 yıl önce birilerini nefeslerini verdiği içindir. "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin taçlandığı gündür. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü de kutlu olsun." ifadesini kullandı.