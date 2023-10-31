Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Almanya'daki camilere ırkçı tehditler içeren paketler gönderilmesine tepki

        Aliya İzzetbegoviç Camii İmar ve Güzelleştirme Derneği Başkanı İbrahim Günay, hangi dinden olursa olsun, kutsal mabetlere karşı gerçekleştirilen menfur eylemleri kınadıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:29 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'daki camilere ırkçı tehditler içeren paketler gönderilmesine tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aliya İzzetbegoviç Camii İmar ve Güzelleştirme Derneği Başkanı İbrahim Günay, hangi dinden olursa olsun, kutsal mabetlere karşı gerçekleştirilen menfur eylemleri kınadıklarını belirtti.

        Günay, Almanya'da üç camiye ırkçı tehditler içeren paketler yollanmasıyla ilgili mesajında olaydan üzüntü duyduğunu, Türkiye'nin, tarih boyunca farklı inançlardan insanların hoşgörü içinde bir arada yaşayabildikleri bir ülke olduğunu belirtti.

        Bu tür saldırıların habis bir ur misali hızla yayılan İslam ve Müslüman düşmanlığı hastalığının yeni tezahürleri olarak ortaya çıktığını vurgulayan Günay, şunları kaydetti:

        "Müslümanlar olarak, gerek kilise, gerekse havra veya bir başka inancın mabedine nasıl ki saygı duyabiliyorsak, camilerimizi hedef alan eylemler, yapılan bu tür rezil saldırılar inanç özgürlüğü olamaz. Günümüzde Müslümanlar için inançlarını özgürce yaşamak, dillerini sokakta özgürce konuşmak, dinlerinin emrettiği şekilde giyinmek, çalışmak, sosyal hayatta var olmak giderek zorlaşmaktadır. Irkçı saldırılar sadece Müslümanlara değil Musevilere, Afrikalılara, Asya kökenlilere, Romanlara ve göçmenlere de yönelmektedir. Irkçı nefretin insanımızı hedef almasına izin veremeyiz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Ballon d'Or'da yıldızlar geçidi
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Londra'da Cumhuriyete yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyete yakışır muhteşem balo
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!
        Serin hava yağmurla geliyor, sonra yeniden sıcaklık artıyor!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        17 yaşında düğün olayında flaş gelişme! Kızını satışa çıkartmış!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        "Kalıcı refah artışını hedefliyoruz"
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Ayasofya kararı
        Ayasofya kararı
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!
        Kişi başına düşen doktor sayısında Avrupa'da sonuncuyuz!

        Benzer Haberler

        Seydişehir'den kısa kısa
        Seydişehir'den kısa kısa
        Konya'dan 18 firma "İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu"na girdi
        Konya'dan 18 firma "İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu"na girdi
        Yurt içi fuarlarda katılımcının yaşayacağı zararın tazmini için teminat öne...
        Yurt içi fuarlarda katılımcının yaşayacağı zararın tazmini için teminat öne...
        Bozkır'da TÜBİTAK bilim söyleşileri yapıldı
        Bozkır'da TÜBİTAK bilim söyleşileri yapıldı
        Tuzlukçu'da Kültür Merkezi ve Kütüphane açılışı yapıldı
        Tuzlukçu'da Kültür Merkezi ve Kütüphane açılışı yapıldı
        Konya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Konya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı