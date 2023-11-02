Akşehir'de öğrenciler kumbaralardaki parayı Filistin'e destek için bağışladı
Akşehir Kur'an Kursu öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e destek olmak için gönderdi.
Giriş: 02.11.2023 - 13:10 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:10
Akşehir Kur'an Kursu öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e destek olmak için gönderdi.
Vahapgazi 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri ve yöneticisi Şefika Kavla, İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci'yi ziyaret etti.
Müjdeci, Kur'an kursu öğrencilerini tebrik ederek, onlara yardımlaşma ve paylaşma hassasiyetini kazandıran yöneticileri ile velilerine teşekkür etti.