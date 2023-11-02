Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Akşehir'de öğrenciler kumbaralardaki parayı Filistin'e destek için bağışladı

        Akşehir Kur'an Kursu öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e destek olmak için gönderdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:10 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akşehir'de öğrenciler kumbaralardaki parayı Filistin'e destek için bağışladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akşehir Kur'an Kursu öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'e destek olmak için gönderdi.

        Vahapgazi 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri ve yöneticisi Şefika Kavla, İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci'yi ziyaret etti.

        Müjdeci, Kur'an kursu öğrencilerini tebrik ederek, onlara yardımlaşma ve paylaşma hassasiyetini kazandıran yöneticileri ile velilerine teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        Otomotivde 1 milyonluk pazara geri sayım
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan’dan asgari ücret mesajı
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Tramvay arızalanınca yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı!
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Okan Buruk imzayı atıyor!
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        "Çok süratli ve golcü"
        "Çok süratli ve golcü"
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        İşte İstanbul'da hava kirliliğinin alarm verdiği ilçeler!
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Konya'da trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü
        Konya'da trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü
        Bozkır'da üniversite öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        Bozkır'da üniversite öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        Selçuklu Belediyesinin sosyal destek çalışmaları devam ediyor
        Selçuklu Belediyesinin sosyal destek çalışmaları devam ediyor
        Yalıhüyük'te uyuşturucuyla mücadele konferansı verildi
        Yalıhüyük'te uyuşturucuyla mücadele konferansı verildi
        Selçuk Üniversitesinde geleceğin hekimleri beyaz önlüklerini giydi
        Selçuk Üniversitesinde geleceğin hekimleri beyaz önlüklerini giydi
        Selçuk Üniversitesinde Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları
        Selçuk Üniversitesinde Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları