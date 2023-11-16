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        Konya'da "Cumhuriyetin 100. Yılı Sivil Toplum Buluşmaları" programı yapıldı

        Konya'da, Cumhuriyetin 100. Yılı Sivil Toplum Buluşmaları programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:29 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:29
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        Konya'da "Cumhuriyetin 100. Yılı Sivil Toplum Buluşmaları" programı yapıldı
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        Konya'da, Cumhuriyetin 100. Yılı Sivil Toplum Buluşmaları programı gerçekleştirildi.

        Konya Valisi Vahdettin Özkan, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen programda, medeniyetin oluşumunda, sivil toplumun, sivil alanın inkişafı ve yaygınlaşmasının ülkedeki insanların kabiliyetlerinin daha yüksek noktalara taşınmasına vesile olduğunu söyledi.

        Sivil topluma yönelik katılımın artırılmasının önemine vurgu yapan Özkan, şöyle konuştu:

        "Güçlü bireyler, istikbale güvenle bakmanın temel yolu gençlerimizi bu iklim ve atmosfer içinde iyi şekilde yetiştirmek, bu güçlü bireylerle, güçlü aileler, güçlü toplumlar inşa edilmiş olur diye temenni ediyoruz. Devletimizin, hükümetimizin de bu konu da sivil toplumun önünde engel olmak değil, önündeki tüm zorlukları kolaylaştırmak için hem hukuki, hem idari, hem teknik altyapıyı kolaylaştırma yönünde aktör olarak ortaya çıkması işini kolaylaştırması bizim için önemli bir şans."

        Konya ve ilçelerinden 130 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı toplantıda, derneklerin faaliyet alanlarına yardım ve yol göstermek, yol haritası oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla çeşitli çalıştaylar yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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