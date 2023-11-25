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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 17:04 Güncelleme: 25.11.2023 - 17:04
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İbrahim Bozbey, Emir Eray Eyisoy

        TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Soner Dikmen, Oliveira, Muriç, Oğulcan Ülgün, Cicaldau, Moreno

        Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Tuncer Duhan Aksu (Dk.26 Yasin Özcan), Omeruo, Sadık Çiftpınar, Gökhan Gül, Fall, Ngoy, Hajradinovic, Da Costa, Aytaç Kara

        Sarı kartlar: Dk.45 Gökhan Gül (Kasımpaşa)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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