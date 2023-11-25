Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da tarlaya devrilen otomobil ve traktördeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Konya'da meydana gelen 2 ayrı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 13:13 Güncelleme: 25.11.2023 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da tarlaya devrilen otomobil ve traktördeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da meydana gelen 2 ayrı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        ​​​​​​Beyşehir ilçesinde Aziz Ö'nün (31) kullandığı 42 ZE 321 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 4. kilometresinde tarlaya devrildi.

        Kazada, otomobildeki Hatice Ö. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile E.A.Ö. (1), N.N.Ö. (5) ve M.A.Ö. (4) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ahırlı ilçesindeki bir başka kazada ise Memiş G. (24 ) idaresindeki 42 VS 253 plakalı traktör, Akkise Mahallesi bağ yolunda tarlaya devrildi.

        Olayda, sürücü Memiş G. ile traktördeki Samet G. (11), Zeki A. (13) ve İsmail K. (23) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, her iki kaza mahallinde inceleme yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Mevsim kışa dönüyor!
        Mevsim kışa dönüyor!
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        İklim krizinde istilacı türlerde 'hızlı yayılma' tehlikesi
        İklim krizinde istilacı türlerde 'hızlı yayılma' tehlikesi
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        Yaralılar var! Fırtına ağacı yerinden söktü!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        Kadınların etek altı görüntüsünü çekiyordu! Komiserin cezası belli oldu!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Tıp literatürüne girecek ameliyatla hayata tutundu
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        "Merdiven altı çığ gibi büyüyor"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Konyaspor Kulübünde olağanüstü genel kurula doğru
        Konyaspor Kulübünde olağanüstü genel kurula doğru
        Konya'da mobilya fabrikasında çıkan yangında 5 işçe dumandan etkilendi
        Konya'da mobilya fabrikasında çıkan yangında 5 işçe dumandan etkilendi
        Konya'da "Değişen Dünyada Dönüşen Çalışan Olmak" Çalıştayı başladı
        Konya'da "Değişen Dünyada Dönüşen Çalışan Olmak" Çalıştayı başladı
        Konya'daki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
        Konya'daki FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
        Haber alınamayan kadın evinde dünyaya getirdiği bebeğiyle ölü bulundu
        Haber alınamayan kadın evinde dünyaya getirdiği bebeğiyle ölü bulundu
        Konya'da ölü doğum yapan kadın hayatını kaybetti
        Konya'da ölü doğum yapan kadın hayatını kaybetti