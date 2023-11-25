Konya'da tarlaya devrilen otomobil ve traktördeki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Konya'da meydana gelen 2 ayrı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

​​​​​​Beyşehir ilçesinde Aziz Ö'nün (31) kullandığı 42 ZE 321 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 4. kilometresinde tarlaya devrildi.

Kazada, otomobildeki Hatice Ö. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile E.A.Ö. (1), N.N.Ö. (5) ve M.A.Ö. (4) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahırlı ilçesindeki bir başka kazada ise Memiş G. (24 ) idaresindeki 42 VS 253 plakalı traktör, Akkise Mahallesi bağ yolunda tarlaya devrildi.

Olayda, sürücü Memiş G. ile traktördeki Samet G. (11), Zeki A. (13) ve İsmail K. (23) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, her iki kaza mahallinde inceleme yaptı.