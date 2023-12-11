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        Konya'da otobüs şoförlerine engellileri daha iyi anlamaları için eğitim veriliyor

        Konya Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan toplu taşıma otobüsü şoförlerine, engelli vatandaşları daha iyi anlayarak hizmet vermeleri amacıyla yıl boyunca "Farkındalık ve Empati Eğitimi" veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 10:23 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:05
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        Konya'da otobüs şoförlerine engellileri daha iyi anlamaları için eğitim veriliyor
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        Konya Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan toplu taşıma otobüsü şoförlerine, engelli vatandaşları daha iyi anlayarak hizmet vermeleri amacıyla yıl boyunca "Farkındalık ve Empati Eğitimi" veriyor.

        Uygulama kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ya da göreve yeni başlayan otobüs şoförleri, kentin farklı noktalarındaki otobüs duraklarında eğitime katılıyor.

        Önceden belirlenen otobüs durağına gelen şoförler, göz bandı veya tekerlekli sandalye kullanarak kendilerini engelli yolcuların yerine koyuyor. Hazırlıklarını tamamlayan şoförler, yanlarında bir refakatçiyle otobüse binerek yolculuklarını gerçekleştiriyor.

        Eğitimlerini tamamlayan şoförler, daha sonra deneyimlerini uygulamak için ilgili birimlerinde görevlerinin başına geçiyor.

        Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan toplu taşıma otobüsü şoförlerinden Ali Muştu, AA muhabirine, eğitimin, engelli vatandaşları anlayabilme açısından gerçek bir farkındalık oluşturduğunu söyledi.

        Muştu, kendini yürüme engelli birinin yerine koyarak tekerlekli sandalyeyle yolculuk yaptığını belirterek, "Engelli yolcularımıza elimden gelen ilgi alakayı göstereceğim. Araca indirip bindirirken daha dikkatli olacağım. Zaten iyi davranıyorduk ama bundan sonra onlara daha iyi davranacağım." dedi.

        Bir diğer otobüs şoförü Faruk Kıyanç ise her sağlıklı vatandaşın birer engelli adayı olduğunu anımsatarak, "Tekerlekli sandalyeye oturduğumda onları daha iyi anladım. Onlara engellerinden dolayı hiçbir şekilde sıkıntı yaşatmak istemiyoruz. Elimizden geldiğince onlara daha iyi hizmet vereceğiz." diye konuştu.

        Şoför Ümit Atlı da dezavantajlı yolculara ilgiyle yaklaştıklarını ancak farkındalık eğitimi sayesinde daha iyi hizmet verebileceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Bu uygulamada görme engelli bir vatandaşımızı canlandırdım. Yaptığımız uygulama sonucunda engelli bireylere daha fazla ilgi göstermemiz gerektiğini anlamış olduk. Yararlı bir uygulama oldu. O insanları da anlamak gerekiyor. Toplum olarak engelli insanları gördüğümüz zaman bizlerin de birer engelli adayı olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor."

        - "Eğitim sayesinde daha iyi anlaşılmak mutluluk veriyor"

        Türkiye Görme Engelliler Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Karaca da eğitimler sayesinde kendilerini daha iyi hissettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Toplu taşıma bizler için çok çok önemli. Şahsi aracımızı kullanamadığımız için her yere toplu taşıma imkanlarıyla gidiyoruz. Otobüslerin yenilenmesi ve engelli bireylerin kullanımına uygun olması, sefer ağının geniş olması güzel. Hemen hemen her mahalleye, her noktaya toplu taşıma araçları mevcut. Bu da Konya'mız için güzel, gerçekten çok gelişmiş bir ulaşım ağı var. Şoförler duyarlı, şimdiye kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadım. Eğitim sayesinde daha iyi anlaşılmak mutluluk veriyor. Sayın Başkanımıza öncelikle saygılarımızı sunuyoruz. Biliyoruz ki yapılması gereken daha çok şey var. Onun da yapacağı daha çok şey var. Hizmetlerini büyüterek, artırarak devam edeceğine inanıyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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