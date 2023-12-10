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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        KONYA'nınEreğli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Ali Ünver yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 22:48 Güncelleme: 10.12.2023 - 22:50
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        KONYA'nınEreğli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Ali Ünver yaralandı. 

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Türbe Mahallesi Türbe Caddesi'nde meydana geldi. Orhan Sarıkelle idaresindeki 26 DV 696 plakalı otomobil, Ali Ünver´in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada sürücülerden Ali Ünver yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünver, yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi. Otomobil sürücüsü Sarıkelle de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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