Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

KONYA'nınEreğli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Ali Ünver yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Türbe Mahallesi Türbe Caddesi'nde meydana geldi. Orhan Sarıkelle idaresindeki 26 DV 696 plakalı otomobil, Ali Ünver´in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada sürücülerden Ali Ünver yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünver, yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi. Otomobil sürücüsü Sarıkelle de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.