Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da "Mevlana" konulu yarışmanın birincilik para ödülü Filistin'e gönderilecek

        Dünya Mevlana Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından organize edilen "Mevlana" konulu şiir yarışmasının birincilik para ödülünün Filistinli çocuklara gönderilmesine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 19:27 Güncelleme: 09.12.2023 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da "Mevlana" konulu yarışmanın birincilik para ödülü Filistin'e gönderilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya Mevlana Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından organize edilen "Mevlana" konulu şiir yarışmasının birincilik para ödülünün Filistinli çocuklara gönderilmesine karar verildi.

        Dünya Mevlana Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hakkı Özsoy, İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programda, Hazreti Mevlana ile genç yaşta, Mevlana araştırmacılarından R.A.Nicholson'ın kitapları sayesinde tanıştığını söyledi.

        Meram ilçesindeki dergahlarında yaklaşık 30 yıldır Mesnevi dersleriyle meşgul olduklarını ifade eden Özsoy, "Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Mevlana'yı yaşamaya çalışıyoruz. İslam ancak yaşamayla öğrenilir. Mevlana, tamamen bir Allah dostudur. Biz de vakıf olarak Mevlana'yı orijinal haliyle ileriye taşımaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Özsoy, 2023 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Mevlana Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, dernek olarak bu yılda böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini aktardı.

        Konuşmanın ardından 410 kişinin katıldığı yarışmada birincilik para ödülünün, Yönetim Kurulu üyelerince Filistin'deki çocuklara gönderilmesine karar verildi.

        Yarışmanın ikincisi Emre Tekin, üçüncüsü ise İbrahim Şaşma oldu. Ayrıca 3 de mansiyon ödülü verildi.

        Programa vakfın Yönetim Kurulu üyeleri ile davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Konya ve Afyonkarahisar'da hekimler İsrail'in Gazze saldırılarını protesto...
        Konya ve Afyonkarahisar'da hekimler İsrail'in Gazze saldırılarını protesto...
        Konya ve Karaman'da eğitimlerini tamamlayan polis adayları için tören düzen...
        Konya ve Karaman'da eğitimlerini tamamlayan polis adayları için tören düzen...
        Konya'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Konya'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Konya'da Mesnevi'den Günümüze Işık Tutmak Konferansı düzenlendi
        Konya'da Mesnevi'den Günümüze Işık Tutmak Konferansı düzenlendi
        Konya'da Hz. Mevlana 750. Vuslat Yıldönümü Kadın Girişimciler Hoşgörü Birli...
        Konya'da Hz. Mevlana 750. Vuslat Yıldönümü Kadın Girişimciler Hoşgörü Birli...