Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da bir kişi evinde ölü bulundu

        Konya'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan 59 yaşındaki veteriner hekim evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 20:28 Güncelleme: 15.01.2026 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da bir kişi evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan 59 yaşındaki veteriner hekim evinde ölü bulundu.

        Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yalnız yaşayan 59 yaşındaki veteriner hekim Çelebi Kaplan'dan haber alamayan yakınları ikametgaha geldi.

        Eve giren ve Kaplan'ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yapılan incelemelerde herhangi bir darp izine rastlanmazken Kaplan'ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Film gibi kovalamaca
        Film gibi kovalamaca
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Beşiktaş'ta Abraham bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Abraham bekleyişi!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"

        Benzer Haberler

        Konya'da veteriner hekim evinde ölü bulundu
        Konya'da veteriner hekim evinde ölü bulundu
        Konya'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin yargılanan sanıklar hakkı...
        Konya'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin yargılanan sanıklar hakkı...
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'da hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
        Konya'da hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
        Hüyük'te kan bağışı etkinliği düzenlendi
        Hüyük'te kan bağışı etkinliği düzenlendi
        Seydişehir Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi imzalandı
        Seydişehir Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi imzalandı