Konya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan 59 yaşındaki veteriner hekim evinde ölü bulundu. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yalnız yaşayan 59 yaşındaki veteriner hekim Çelebi Kaplan'dan haber alamayan yakınları ikametgaha geldi. Eve giren ve Kaplan'ı hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerde herhangi bir darp izine rastlanmazken Kaplan'ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

