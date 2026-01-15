Seydişehir Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi imzalandı
Seydişehir Belediyesi ile BEM-BİR-SEN arasında sosyal denge sözleşmesi imzaladı.
İmzalanan sözleşme ile Seydişehir Belediyesi'nde görev yapan 72 memur için mevduatın öngördüğü üst limit üzerinden sosyal denge tazminatı düzenlendi.
Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, imzalanan sözleşme ile çalışanların motivasyonu ve refahının artacağını söyledi.
Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Ustaoğlu, yaptıkları çalışmalarla personelin her zaman yanında olduklarını söyledi.
