Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin yargılanan sanıklar hakkında mütalaa verildi

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin yargılanan 6 sanık hakkında, müebbet ile 6 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezaları istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 18:34 Güncelleme: 15.01.2026 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin yargılanan sanıklar hakkında mütalaa verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin yargılanan 6 sanık hakkında, müebbet ile 6 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezaları istendi.

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Abdülmelik Ç, Mehmet Samet V, Alihan K, A.E.Ö, M.Y. ve tutuksuz sanık A.Ş. ile maktul Tahir Gülcü’nün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Tanık E.C.E. olay günü Abdülmelik Ç. ile dışarıdan kavga sesleri duyduklarını öne sürdü.

        Abdülmelik C.'nin kavga edenleri uyardığını ifade eden E.C.E, "Uyarmadan sonra karşı tarafla kavga başladı. Ben güvenliğin oraya gittim. Sonra kendimi korumak için sopa aldım, yerde yatan birini görünce sopayı kapının önüne koydum." dedi.

        Söz verilen sanık Mehmet Samet V, tartışmanın cinayet olabileceğini tahmin etmediğini ve amacının kavgayı ayırmak olduğunu öne sürerek tahliyesini istedi.

        Mütalaa savcısı, Abdülmelik Ç, Mehmet Samet V. için "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Alihan K. için "kasten adam öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla, suça sürüklenen çocuk sanıklar A.Ş. ve M.Y. için "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan indirim uygulanarak 6 yıl 8 aydan 10 yıla kadar hapis, diğer suça sürüklenen çocuk A.E.Ö. için de "kasten adam öldürme" suçundan indirim uygulanarak 12 yıldan 15 yıla, Abdülmelik Ç. hakkında ayrıca "silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde 3 Nisan 2025'te, Tahir Gülcü (39) arkadaşlarıyla alkollü içecek almak istemiş, fiyat anlaşmazlığından dolayı kavga çıkmış, Abdülmelik Ç. ve Mehmet Samet V. tarafından darbedilmiş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Şüpheliler Abdülmelik Ç, Mehmet Samet V, Alihan K, A.E.Ö, M.Y, A.T.Ş. gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Emekli maaşı düzenlemesi komisyonda kabul edildi
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        Olaylı derbi sonrası davada karar çıktı!
        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Para dolu poşeti çöpe attı
        Para dolu poşeti çöpe attı
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"

        Benzer Haberler

        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'da hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
        Konya'da hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
        Hüyük'te kan bağışı etkinliği düzenlendi
        Hüyük'te kan bağışı etkinliği düzenlendi
        Seydişehir Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi imzalandı
        Seydişehir Belediyesi'nde sosyal denge sözleşmesi imzalandı
        Kalp krizi geçiren vatandaş karlı yola inen ambulans helikopterle hastaneye...
        Kalp krizi geçiren vatandaş karlı yola inen ambulans helikopterle hastaneye...
        Bozkır'da Kuran Kursu öğrencilerinin eğitim durumu incelendi
        Bozkır'da Kuran Kursu öğrencilerinin eğitim durumu incelendi