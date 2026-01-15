Hüyük'te kan bağışı etkinliği düzenlendi
Konya'nın Hüyük ilçesinde kan bağışı etkinliği yapıldı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde kan bağışı etkinliği yapıldı.
Hüyük pazar yerinde gerçekleştirilen programda, Türk Kızılay Konya Kan Bağış Merkezi mobil kan bağışı aracında vatandaşları kan bağışı kabul edildi.
Etkinlikte, bağışta bulunanlara çanta hediye edildi.
Kan bağışına, Hüyük Kaymakamlığı, belediye, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelide destek verdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.