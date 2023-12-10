Konya'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Konya'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için yürüyüş düzenlendi.

Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerinde taşıdıkları pankartlarla Mevlana Caddesi üzerindeki Şerafettin Camisine kadar yürüdü.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, "Müslüman uyuma Aksa'ya sahip çık", "Kudüs bizim onurumuzdur", "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Burada grup adına açıklama yapan Konya Sivil Toplum Platformu Başkanvekili Gürsoy Bilgin, tüm dünyada bugünün "Dünya İnsan Hakları Günü" olarak kutlandığını hatırlatarak, kendilerinin bunu kutlamak için toplanmadıklarını dile getirdi.

"Ey İsrail zulmünüzle insanlığı uyandırdınız. Öldürdükçe yalnızlaşıyorsunuz. Filistin davası insan olanların davası oldu" diyen Bilgin, şunları kaydetti:

"Konya sivil toplum kuruluşları olarak bizler İsrail mezalimine karşı kutlu Filistin direnişinin gönüllerimize nasıl inşirah getirdiğini, gözlerimizi açtığını, bu direnişin Dünya İnsan Hakları Günü, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi gibi tüm metinlerin aslında zalimlerin zulümlerini örtme aracı olduklarını bizlere nasıl gösterdiğini sizlerle paylaşmak için bir araya geldik. Bizler, icatçılarını bağlamayan ve mazlumları cellatlarına aşık etmek için kullanılan bu metinlerin artık tarihin çöplüğüne atılmasını isteyerek, beyaz adamı sobelemek için artık aldanmayacağımızı haykırmak için, mazlum coğrafyalardaki bütün halkların insan olmak itibarıyla kardeş olması çağrısında bulunmak için toplandık"

Yürüyüşe, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.