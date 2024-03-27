Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 12:50 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Karatay ve Cihanbeyli ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları tırda yaptıkları aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 34 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile 4 litre sahte alkol ele geçirdi.

        Ereğli ilçesinde ise bir evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu hap, tabanca ve hassas terazi bulundu.

        Çumra ilçesinde de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonlarda bu suç unsurlarına ilişkin yakalanan Z.U, Z.D, H.Ö. ve F.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        Potin 2024
        Potin 2024
        Liderler 31 Mart'ta nerede oy kullanacak?
        Liderler 31 Mart'ta nerede oy kullanacak?
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı

        Benzer Haberler

        Eti Alüminyum sanayinin arz güvenliğini sağlamaya devam ediyor
        Eti Alüminyum sanayinin arz güvenliğini sağlamaya devam ediyor
        Seydişehir'de Kütüphane Haftası kutlandı
        Seydişehir'de Kütüphane Haftası kutlandı
        Yalıhüyük'te görev yapan kamu çalışanları iftarda buluştu
        Yalıhüyük'te görev yapan kamu çalışanları iftarda buluştu
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
        Seydişehirli çiftçiyi dolandırıcılardan jandarma ekipleri kurtardı
        Seydişehirli çiftçiyi dolandırıcılardan jandarma ekipleri kurtardı