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        Konya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 20:53 Güncelleme: 25.04.2024 - 21:00
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        Konya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

        Konya-Seydişehir kara yolu Çavuş Mahallesi yakınlarında, İdris Yardımcı (60) idaresindeki 42 L 4498 plakalı traktör şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan sürücü Yardımcı'nın, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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