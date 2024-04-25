Konya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Konya'nın Seydişehir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.
Konya-Seydişehir kara yolu Çavuş Mahallesi yakınlarında, İdris Yardımcı (60) idaresindeki 42 L 4498 plakalı traktör şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan sürücü Yardımcı'nın, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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