Seydişehir'de hacı adaylarına eğitim verildi

Programda, İlçe Müftüsü Adem Bebek, din görevlileri ve sağlık çalışanları sunum yaptı.

İlçe Müftülüğü tarafından kurumun toplantı salonunda hacı adaylarının ibadetlerini dini açıdan kurallara uygun, sağlık, güven ve huzur içinde yerine getirebilmeleri için bilgilendirme yapıldı.

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