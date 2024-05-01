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        Seydişehir'de hacı adaylarına eğitim verildi

        Seydişehir'de kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik "Uygulamalı Hac Eğitim Semineri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 10:36 Güncelleme: 01.05.2024 - 10:36
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        Seydişehir'de hacı adaylarına eğitim verildi
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        Seydişehir'de kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik "Uygulamalı Hac Eğitim Semineri" düzenlendi.

        İlçe Müftülüğü tarafından kurumun toplantı salonunda hacı adaylarının ibadetlerini dini açıdan kurallara uygun, sağlık, güven ve huzur içinde yerine getirebilmeleri için bilgilendirme yapıldı.

        Programda, İlçe Müftüsü Adem Bebek, din görevlileri ve sağlık çalışanları sunum yaptı.

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