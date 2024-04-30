Hacı adayları aşılandı

Toplum sağlığı ekipleri hacı adaylarına verdiği eğitimde, mutlaka uygulanması gereken sağlık kuralları ve hijyen temizliğin önemine vurgu yaptı.

Hüyük İlçe Müftülüğü konferans salonunda bu sene ilçeden hacca gidecek vatandaşlara, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından hac sırasında karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarına karşı bilgilendirildi.

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