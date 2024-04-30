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        Hacı adayları aşılandı

        Konya'nın Hüyük ilçesinde, ilçeden bu yıl hacca gidecek vatandaşlara menenjit aşısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 17:23 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:23
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        Hacı adayları aşılandı
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        Konya'nın Hüyük ilçesinde, ilçeden bu yıl hacca gidecek vatandaşlara menenjit aşısı yapıldı.

        Hüyük İlçe Müftülüğü konferans salonunda bu sene ilçeden hacca gidecek vatandaşlara, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından hac sırasında karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarına karşı bilgilendirildi.

        Toplum sağlığı ekipleri hacı adaylarına verdiği eğitimde, mutlaka uygulanması gereken sağlık kuralları ve hijyen temizliğin önemine vurgu yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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