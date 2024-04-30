Konya'da sağanak etkili oluyor

Konya il merkezinde sağanak etkili oluyor.

Kurak geçen kış ayları ardından ilkbahar aylarında da beklenen yağışları alamayan Konya ve çevresinde, ikindi saatlerinde başlayan ani sağanak vatandaşları sevindirdi.

Etkili sağanak, kent merkezi ve çevresinde, cadde ve sokaklarda yer yer su birikintilerine neden olurken, belediye ve emniyete hayatı olumsuz etkileyen herhangi bir su baskını haberi gelmediği öğrenildi.

Merkezde başlayan sağanak hafif şiddette devam ediyor.

Son bir haftadır Konya ve ilçelerinde, çiftçiler kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkıyordu.