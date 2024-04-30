Konya'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ve Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, istinat duvarı çöken mezarlığın bulunduğu mahallede inceleme yaptı.

Celep Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollarda ve bahçelerde su birikintileri oluştu, bazı evleri ve ahırları su bastı.

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