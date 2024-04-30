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        Konya'da sağanak su baskınlarına neden oldu

        Konya'nın Kulu ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 01:18 Güncelleme: 30.04.2024 - 01:21
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        Konya'da sağanak su baskınlarına neden oldu
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        Konya’nın Kulu ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Celep Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollarda ve bahçelerde su birikintileri oluştu, bazı evleri ve ahırları su bastı.

        İtfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları ve küçükbaşları kurtararak, tahliye çalışması başlattı.

        Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ve Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, istinat duvarı çöken mezarlığın bulunduğu mahallede inceleme yaptı.

        Gurbetçilere ait boş evlerin çoğunlukta olduğu belirtilen mahallede, sabah hasar tespit çalışması başlatılacağı öğrenildi.

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