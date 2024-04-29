Konyaspor'da teknik direktörlük görevine Ali Çamdalı getirildi

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Efsane kaptanımız, yeni hocamızdır. Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karara göre sportif direktörümüz Ali Çamdalı, teknik direktörümüz oldu. Ali Çamdalı'ya yeni görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.

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