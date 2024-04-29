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        Konya'da Çarşamba Çayı tabanında çok sayıda obruk ve yarık oluştu; su başka kanala aktarıldı

        KONYA'nın Çumra ilçesinde 3 farklı bölgede, Çarşamba Çayı'nın tabanında irili ufaklı 10'un üzerinde obruk ve yer yarıkları oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 17:19 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:25
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        Konya'da Çarşamba Çayı tabanında çok sayıda obruk ve yarık oluştu; su başka kanala aktarıldı
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        KONYA’nın Çumra ilçesinde 3 farklı bölgede, Çarşamba Çayı’nın tabanında irili ufaklı 10’un üzerinde obruk ve yer yarıkları oluştu. DSİ ekipleri, Apa Barajı’ndan ovaya aktarılan 54 metreküplük su çıkışını 15 metreküpe indirerek, obruk oluşan bölgelere verilen suyu başka bir kanala aktardı. Bölgede inceleme başlatan Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, “Apa Barajı’ndan gelen suları ovaya taşıyan bir kanal içerisindeyiz. Bu kanalda toprak altındaki küçük çatlaklar, yarıklar, kuraklıkla birlikte biraz daha genişlemiş. Bu bölgede içinde bulunduğumuz alanda ilk defa obruk gözleniyor. Şu anda meydana gelmiş obruklar vatandaşlarımız için tehlike arz ediyor. Kanal içerisinde benzer çökmelerin yaşanabileceğini tahmin ediyoruz” dedi.

        Çumra ilçesi Çarşamba Çayı tabanında 10’un üzerinde irili ufaklı obruk oluştu. Obrukların oluşmasının ardından harekete geçen DSİ ekipleri, Apa Barajı’ndan ovaya aktarılan 54 metreküplük su çıkışını 15 metreküpe indirerek, obruk oluşan bölgelere verilen suyu başka bir kanala aktardı. DSİ ekipleri, obruklara kamyonlarla getirdikleri kayaları boşaltıyor. Obrukların üstü kapatıldıktan sonra barajdan verilen su çıkışının eski haline döneceği öğrenildi.

        Bölgede incelemelerde bulunan Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, “Gökhüyük, Doğanlı ve Dineksaray bölgelerinde obruklar meydana geldi. Bazı yerlerde yer yarıkları da görülüyor. Burada obruklar ve yer yarıkları şeklinde bir kombinasyon görülmekte. Buradaki toprak kanal Çarşamba Çayı’nın güzergahı üzerinde. Altta insuyu formasyonu, diye tanımladığımız su ile karşılaştığında çözülebilir nitelikte birimlerden oluşan bir birim var. Bütün obrukların çoğunluğu da bu birim içinde” diye konuştu.

        ‘VATANDAŞLAR İÇİN TEHLİKE ARZ EDİYOR’

        Obrukların kurak geçen kış mevsiminde yer altına doğru oluşan derin çatlaklar nedeniyle meydana geldiğini söyleyen Prof. Dr. Arık, “Uzun ve kurak geçen bir kış mevsiminin ardından, geçtiğimiz yıl da çok fazla su ihtiyacı hissetmemiş bir bölge. Apa Barajı’ndan gelen suları ovaya taşıyan bir kanal içerisindeyiz. Bu kanalda toprak altındaki küçük çatlaklar, yarıklar kuraklıkla birlikte biraz daha genişlemiş. Aşırı su girişiyle birlikte de üstteki malzeme hızlı bir şekilde alttaki boşluklara kanalize olmuş ve obruklar meydana gelmiş. Bu bölgede içinde bulunduğumuz alanda ilk defa obruk gözleniyor. Zemine aşırı su girişiyle oluşmuş obruklar. Şu anda meydana gelmiş obruklar vatandaşlarımız için tehlike arz ediyor. Kanal içerisinde benzer çökmelerin yaşanabileceğini tahmin ediyoruz. DSİ konuya müdahale ediyor, obrukları doldurmaya çalışıyor” dedi.

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