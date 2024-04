Konya Büyükşehir Belediyesi Gazze'nin yeniden imarı için hazırlık yapıyor

ZEHRA MELEK ÇAT - Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, felaket dönemlerinde edindikleri tecrübeler ışığında Gazze'nin yeniden imarıyla ilgili çalışma ekibi oluşturduklarını belirterek, "Özellikle uydu fotoğraflarından, eski imar planlarından, haritalardan Gazze'nin yeni imar planına çalışıyoruz." dedi.

Dünya Belediyeler Birliği olarak da bilinen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatının (UCLG) Başkanlığını yürüten, aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olan Altay, AA muhabirine, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı düzenlediğini ve dünyanın büyük bir imtihandan geçtiğini söyledi.

Her gün bir önceki günü unutturacak büyük acılar yaşandığını ifade eden Altay, "İsrail bir devlet soykırımı gerçekleştirerek Gazze'de yaşayan çoluk-çocuk, kadın demeden herkesi orantısız bir şekilde katlediyor. Dünya için bu artık bir sınava dönüştü. Devletler, her ne kadar İsrail'i desteklediklerini söyleseler bile başta ABD'deki öğrenciler olmak üzere dünya üzerindeki bütün vicdan sahipleri buna karşı çıkıyor. İnşallah bir an önce bu soykırımın sona ermesini ve barışın oluşturulmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.