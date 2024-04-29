Konya'da drift yapan 2 sürücüye toplam 72 bin 285 lira para cezası

Konya'nın Kulu ilçesinde drift yaptığı tespit edilen iki otomobilin sürücüsüne toplam 72 bin 285 lira para cezası uygulandı.

Cumhuriyet Meydanı ile Ankara Caddesi'nde iki otomobilin drift yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden otomobillerin plakalarını tespit etti.

Trafik ekipleri, her iki aracın sürücüsünü de yakaladı.

Sürücülerden birine, "drift yapmak, trafiği tehlikeye düşürmek, saygısızca araç kullanmak" suçlarından toplam 33 bin 613 lira ceza uygulandı, sürücünün ehliyetine 60 günlüğüne el konuldu.