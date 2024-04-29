Konya merkezli FETÖ soruşturmalarında 9 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma başlattı. 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. 4 şüpheli, Konya, İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Şüpheliler Konya İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Konya merkezli ikinci soruşturmada yine TSK'nın mahrem yapılanmasında yer alan 6 şüpheli belirlendi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli; Konya, Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Hatay'da yakalandı. Şüpheliler Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi. Firari şüphelinin arandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.