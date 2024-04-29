TANER AYDIN - Konya'da üretilen av tüfeği ve tabancaların büyük bölümü ABD'ye ihraç ediliyor.

Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı, AA muhabirine, Mevlana Kalkınma Ajansının bölgedeki savunma sanayisi şirketlerine 2024 yılının ilk dört ayında 215 milyon lira destek sağladığını, bunun yanı sıra firmalara mali, idari, teknik olarak da kapasitelerini artırmak için destek verdiğini söyledi.

Konya'nın yurt dışı silah pazarını her geçen yıl büyüttüğünü dile getiren Bostancı, "Tarihsel sürece bakıldığında savunma sanayisi aslında Konya için yeni bir alan değil. Osmanlı döneminde ve özellikle Kurtuluş Savaşı döneminde barut fabrikaları ve silah depoları ile başlayan savunma sanayisi serüveni, 1914'te Beyşehir'in Huğlu beldesinde başlayan av tüfeği üretimi ile 110 yıl önce atılan bir temel üzerine kurgulanmış durumda. Özellikle Konya ilimiz bu anlamda sektörel, tematik ve coğrafi bir uzmanlaşma ile Türkiye'nin ve dünyanın en bilinen bölgelerinden birisi. Türkiye'de av tüfeği ve tabanca mühimmat üreten 822 firma mevcut. Bu firmaların 517'si Konya ili sınırlarında faaliyet gösteriyor." diye konuştu.

Konya'nın silah ve mühimmat üretiminin yanı sıra ihracatta da söz sahibi olduğunu vurgulayan Bostancı, şunları kaydetti: "Amerika Birleşik Devletleri av tüfeği ve tabanca pazarının yüzde 15'i Konya'dan ihraç edilen tabanca ve tüfeklerden oluşuyor. İhracat verilerini savunma sanayisi verileri üzerinden sizle paylaşacak olursam, Türkiye'nin yıllık savunma sanayisi ihracatı yaklaşık 5,5 milyar dolardır. Bunun geçen yıl 141 milyon doları sadece Konya ilimiz, Beyşehir, Huğlu ve Üzümlü beldelerimizden ihraç edilen tabanca ve tüfeklerden oluşuyor. Ağırlıklı olarak Amerika'ya olmak üzere çok sayıda ülkeye gidiyor. Güney Amerika, Avrupa pazarı, Körfez ülkeleri, Arap ülkeleri hatta Orta Asya'ya bile bölgemizden silah ihracatı gerçekleşmekte."

Bostancı, "Amerika Birleşik Devletleri'nde ateşli tüfekler ve tabancalar daha çok tercih edilirken, Avrupa ülkelerinde havalı kurusıkı tabanca ve tüfekler tercih ediliyor." dedi. - Üretimin yüzde 80'i Amerika'ya gidiyor Konya'da tabanca ve av tüfeği üretimi yapan RETAY silah firmasının Genel Müdürü Musa Börekçi, Amerika pazarının Konyalı silah üreticileri için oldukça önemli olduğunu söyledi. İhracat ağırlıklı çalışan bir işletme olduklarını belirten Börekçi, "Kurusıkı ve havalıyla başladık, daha sonra yarı otomatik grubuna geçtik. Üzerine kata kata devam ediyoruz. Müşterilerimizin beklentisi doğrultusunda çalışıyoruz." dedi.