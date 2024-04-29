Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Müşterilerinin 30 kilo altınıyla kaçan kuyumcunun 20 yıl hapis cezası onandı

        KONYA'da, indirim çadırında satacağını söyleyip topladığı yaklaşık 30 kilo altını alıp, sevgilisiyle birlikte kaçtıktan sonra İstanbul'da yakalanan ve yargılama sonucunda 20 yıl hapis cezasına çarptırılan kuyumcu Musa Göksu'nun (44) hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 12:58 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müşterilerinin 30 kilo altınıyla kaçan kuyumcunun 20 yıl hapis cezası onandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KONYA’da, indirim çadırında satacağını söyleyip topladığı yaklaşık 30 kilo altını alıp, sevgilisiyle birlikte kaçtıktan sonra İstanbul’da yakalanan ve yargılama sonucunda 20 yıl hapis cezasına çarptırılan kuyumcu Musa Göksu’nun (44) hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Göksu, polis ekipleri tarafından Konya'da yakalanarak, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Meram ilçesindeki Sarraflar Çarşısı’nda kuyumculuk yapan Musa Göksu, 2019 yılı Temmuz ayında, iş yerinde indirim çadırı kuracağını söyleyerek, yaklaşık 30 kilo altın topladı. Göksu, 23 Temmuz gecesi iş yerini kapattı. Altın veren kişiler, Göksu'ya telefonla da ulaşamayınca dolandırıldıkları iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarından Göksu'nun 2 valiz ile iş yerinden çıktığı saptandı. İstanbul'a birlikte gittiği sevgilisi Özen Yıldırım (40) adına Beşiktaş ilçesinde ev kiraladığı tespit edilen Göksu, 27 Temmuz'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada ise 2 valiz içinde 100 bin lira ve bin euro ile 200'den fazla altın saat, küpe ve kolye ele geçirildi. Yıldırım'a ait çantada da kolye ve küpe bulundu. Gözaltına alınarak, Konya'ya getirilen çift ile iş yerinde satış temsilcisi olan Mehmet Ali Doğan, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

        80 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

        Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede 8 şikayetçi olduğu belirtilerek, şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 8'er kez 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Musa Göksu, “İstanbul'da bir süre kendimi dinledikten sonra tekrar Konya'ya geri dönecektim” diye konuştu. Yargılama sürecinde Göksu ve diğer sanıklar, tahliye edildi. Yargılamanın sonunda Musa Göksu, 8 mağdura yönelik 'güveni kötüye kullanma' suçundan 20 yıl hapis ve 133 bin 280 lira adli para cezasına çarptırıldı. Verilen para cezası ise 24 eşit taksite bölündü. Aynı dosyada yargılanan Mehmet Ali Doğan, 10 yıl hapse mahkum edildi. Özen Yıldırım ve olayla bağlantısı olduğu öne sürülen Hasan Göksu ile Mehmet Göksu ise beraat etti.

        KENT MERKEZİNDEKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

        2 kişinin hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. 20 yıl hapis cezası kesinleşen Musa Göksu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dün Göksu'yu kent merkezindeki evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa Göksu, mahkeme tarafından ceza kararı yüzünü okunduktan sonra cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        Borsa İstanbul'dan tarihi rekor
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        Yeni bir fay tespit edildi: "7'lik deprem potansiyeli var"
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        ABD'de neden 'ikinci vatandaşlık' furyası başladı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        Fenerbahçe'de planlar değişti!
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        "İtalya'da 20 Euro olan bizde 50 Euro'ya satılıyor"
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!
        Otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu!
        Hermes milyonluk Birkin çanta yüzünden davalık oldu
        Hermes milyonluk Birkin çanta yüzünden davalık oldu
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Estetiğin dozunu kaçırmıştı! Son kararı şaşırttı!
        Kadın davet etti! Bıçaklayıp vurdular! Kanlı tuzak!
        Kadın davet etti! Bıçaklayıp vurdular! Kanlı tuzak!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        Fenerbahçe'de hedef Matip!
        İspanya Başbakanı Sanchez kararını açıkladı
        İspanya Başbakanı Sanchez kararını açıkladı
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        8 saat uyku şart mı?
        8 saat uyku şart mı?
        "Yıllarca baskı gördüm"
        "Yıllarca baskı gördüm"
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Cezaevinden çıktı, evinin önünde öldürüldü! Kanlı pusu aydınlandı!
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        Şehitlik kararı iptal edilen aile AYM'ye başvurdu
        İkinci elde 'kredi' freni
        İkinci elde 'kredi' freni

        Benzer Haberler

        Arabanın çarptığı sahipsiz köpeği tedavi ettirip sahiplendirdi
        Arabanın çarptığı sahipsiz köpeği tedavi ettirip sahiplendirdi
        Konya merkezli FETÖ soruşturmalarında 9 gözaltı
        Konya merkezli FETÖ soruşturmalarında 9 gözaltı
        Konya'da üretilen av tüfeği ve tabancaların büyük bölümü ABD'ye ihraç edili...
        Konya'da üretilen av tüfeği ve tabancaların büyük bölümü ABD'ye ihraç edili...
        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Konya'da altın dolandırıcılığından hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan kuy...
        Konya'da altın dolandırıcılığından hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan kuy...
        Konya'da sağanak su baskınlarına neden oldu
        Konya'da sağanak su baskınlarına neden oldu