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        Konya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Konya'da, kent merkezinde ve ilçelerde etkili olan sağanak bazı bölgelerde hayatı zorlaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 20:05 Güncelleme: 29.04.2024 - 20:05
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        Konya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Konya'da, kent merkezinde ve ilçelerde etkili olan sağanak bazı bölgelerde hayatı zorlaştırdı.

        Akşam saatlerinde merkezde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, trafikte aksamalar yaşandı.

        - Karapınar ilçesinde alt geçitleri su bastı

        Karapınar ilçesinde ise sağanak, alt geçitlerde su baskınına neden oldu.

        Bazı caddelerde oluşan su birikintileri, kent trafiğini aksattı.

        Karapınar Belediyesi ekipleri, alt geçitlerde ve yollardaki birikintilerin tahliyesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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