Konya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Konya'da, kent merkezinde ve ilçelerde etkili olan sağanak bazı bölgelerde hayatı zorlaştırdı.
Konya'da, kent merkezinde ve ilçelerde etkili olan sağanak bazı bölgelerde hayatı zorlaştırdı.
Akşam saatlerinde merkezde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, trafikte aksamalar yaşandı.
- Karapınar ilçesinde alt geçitleri su bastı
Karapınar ilçesinde ise sağanak, alt geçitlerde su baskınına neden oldu.
Bazı caddelerde oluşan su birikintileri, kent trafiğini aksattı.
Karapınar Belediyesi ekipleri, alt geçitlerde ve yollardaki birikintilerin tahliyesi için çalışma başlattı.
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