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        Bozkır'da Yeni Nesil KOP Atölyeleri açıldı

        Konya'nın Bozkır ilçesinde, Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle oluşturulan "Bozkır Yeni Nesil KOP Atölyeleri"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 16:38 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:38
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        Bozkır'da Yeni Nesil KOP Atölyeleri açıldı
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        Konya'nın Bozkır ilçesinde, Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle oluşturulan "Bozkır Yeni Nesil KOP Atölyeleri"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Bozkır Kaymakamı Tolga Turan, bilim ve teknolojideki olumlu gelişmelerin her geçen gün arttığını vurguladı.

        İlkokuldan itibaren öğrencilere gelişen ve değişen dünyaya yönelik eğitimler verilmesi gerektiğini vurgulayan Turan, "Yaratıcılık ve inovasyon, analitik ve eleştirel düşünme, iletişim ve iş birliğini öğrencilere öğretmemiz gerekmektedir. Yazılım ve tasarım, ahşap, müzik, spor, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) atölyeleri ile öğrencilerimize 21. yüzyıl bilgi becerilerini kazandırmak, öğrenciler arasında iş birliğini sağlayarak etkileşimli öğrenme programı oluşturmak, eğitimin duraksamayan bir süreç olduğunu aktarmak, öğrencilerimizin bilişim araçlarını bilinçli kullanarak hayal ettiği bir tasarıyı ortaya koyabilme, analitik ve 3 boyutlu düşünme becerilerini geliştirmek, problem çözme ve eleştirel düşünme yetisi kazandırmak, literatür tarayarak yeni bilgiler üretmelerini sağlamak, farklı ihtisas alanlarında da araştırma yapmalarına imkan sunmak ve özgün çıktılar üretmelerini sağlamak, bilişsel, fiziksel ve duygusal yönlerini geliştirip özgüvenli, donanımlı, yaratıcı ve öngörülü bireyler yetiştirerek uzay ve teknoloji çağına uyum sağlamak, hem psikomotor becerilerini hem de duyusal becerilerini geliştirmek, derslerde öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya geçirmek, eğitim hayatlarında başarıya ulaşmaları için kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak hedeflenmektedir." diye konuştu.

        Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de Bozkır Yeni Nesil KOP Atölyeleri kapsamında oluşturulan sınıfların öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağını, özgüvenli, donanımlı, uzay ve teknoloji çağına hazırlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunacağını belirtti.

        Törene Vali Yardımcısı Yavuz Güner, Güneysınır Kaymakamı Oğuz Yiğit, Hadim Kaymakamı Ramazan Cihangir, Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Sağır, Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut, KOP Kalkınma Bölge İdaresi Başkan Yardımcısı Kasım Akyol, eğitim yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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