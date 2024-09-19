Konya'da bisiklet yolunu işgal eden araçların üzeri mavi brandayla kaplandı

Bisikletseverler, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında, Konya'da bisiklet yoluna park eden araçların üzerini mavi brandalarla kaplayarak farkındalık oluşturdu.

Bisiklet logolu brandalarla yollarının işgaline dikkati çeken bisikletseverler, araç sürücülerine daha duyarlı olmaları için çağrıda bulundu.

Konyalı bisikletsever Haluk Ay, 10 yıldır aktif olarak bisiklet kullandığını belirterek, Konya'nın 635 kilometreyle Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri olduğunu söyledi.

Ay, Konya Büyükşehir Belediyesinin bisiklet kullanımı konusunda çok büyük katkıları, projeleri olduğunu dile getirerek, "Ne yazık ki trafikte bisikletliye saygıyı henüz oturtamadık. Bir araba veya motosiklet sürücüsü trafikte diğer sürücülerden kendilerine saygı duyulmasını bekliyorsa biz bisikletseverler de 'Bize saygı duyulsun, bize yol verilsin, bizim haklarımız da korunsun' istiyoruz. Lütfen bisiklet yollarımızı boş bırakalım." dedi.

- "Bisikletliler güvenle bisiklet kullanmak istiyor" Bisiklet kullanıcısı İsmail Berat Tanoğlu da araç sürücülerinin bisiklet yolunda yaptığı işgalin ölümle sonuçlanabilecek kazalara neden olduğunu vurgulayarak, gerçekleştirilen farkındalık çalışmasının güzel sonuçlar getirmesini temenni etti. Bir başka bisiklet sürücüsü Yakup Özyurt ise farkındalık çalışmasının araç sürücülerinin dikkatini çekecek güzel bir çalışma olduğunu ifade ederek, sürücülerin trafikte daha bilinçli olması gerektiğini söyledi.