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        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada 4 sanığa tahliye

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 31 sanığın yargılandığı davada, 23 tutuklu sanıktan 4'ü tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 16:51 Güncelleme: 23.10.2024 - 16:51
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        Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin davada 4 sanığa tahliye
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 31 sanığın yargılandığı davada, 23 tutuklu sanıktan 4'ü tahliye edildi.

        Güvenlik tedbiri nedeniyle Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Konya Adliyesi Konferans Salonu'nda görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar getirildi. Bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

        Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı duruşmada söz verilen sanıklar, üzerlerine atılı suçları reddetti.

        Tutuklu sanık Mehmet Taş'ın avukatı, olayın planlı olmadığını ve müvekkilinin olayla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, "Müvekkilimin gelininin olay günü doğum yapması planlanmıştır ve hastane randevusu vardır. Zaten olayın ertesi günü de doğum yapmış ama olay günü bebeğin babası, müvekkilimin de oğlu maalesef yaşamını yitirmiştir. Doğum planlanırken böyle bir olayın planlı olarak gerçekleşmesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Bir aile dramı yaşanmıştır." ifadesini kullandı.

        Sanık avukatı, müvekkilinin olay yerine gitmediğini söyledi.

        Duruşma, tanık ve avukat beyanlarıyla devam etti.

        Mahkeme heyeti, beyanların alınmasının ardından tutuklu sanıklar Barış Alyamaç, Ferhat Alyamaç, Zaman Taş ve Baber Taş'ın tahliyesine karar verdi.

        Heyet, olay günü hastane randevusu olduğu iddia edilen, maktul Halil Taş'ın eşi K.Taş'ın randevusunun olup olmadığına ilişkin araştırma yapılmasına, atış artığına rastlanan bir otomobilin içinde, artığın nasıl bulaştığı konusunda çalışma yapılmasına, olayda yaralanan Mehmet ve Ahmet Alyamaç hakkında hazırlanacak adli tıp raporunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Serçeler Mahallesi'nde 15 Haziran 2023'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Halil, Orhan, Serhat ve Mehmet Can Taş ile Mehmet Emin, Mehmet Selim, Ömer, Yunus ve Muhammet Alyamaç öldürülmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 151 sayfalık iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 9 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 117'şer yıldan 180 yıla kadar, 5 sanık hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 26 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 338'er yıldan 530 yıla kadar hapis istenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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