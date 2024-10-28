Konya Valisi Akın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Konya Valisi İbrahim Akın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın, mesajında, Cumhuriyetin 101. yıl dönümünün, aynı azim ve inançla bir kez daha coşkuyla kutlandığını kaydetti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, milletin azim ve kararlılığıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünün bir milletin kendi kaderini yazma kararlılığının sembolü olduğu belirten Akın, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet hem bir yönetim biçimi hem de millet iradesinin göğüslediği bir destandır. Atatürk'ün "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' sözü, bu kutlu yürüyüşün en derin manasını taşır. Bugün, geçmişten aldığımız güçle geleceği şekillendirmeye and içmiş bir milletin onurlu yürüyüşüne şahitlik ediyoruz. 101 yıl önce tutuşturulan bu meşale, hala dimdik ayaktadır ve Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlü, bağımsız ve modern bir devlet olarak aydınlatmaya devam etmektedir. Cumhuriyet, birliğimizin, kardeşliğimizin ve azmimizin simgesidir. Bizler de bu emaneti, sonsuz bir sadakatle korumaya, yüceltmeye ve gelecek nesillere aktarmaya kararlıyız. Bu kutlu gün vesilesiyle, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan için canını feda eden şehitleri ve kahraman gazileri rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum."