Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Düzgün, Konya'da market zinciri temsilcileriyle buluştu:

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, tağşişli ürünlerin yerel market raflarında yer bulmasına izin vermediklerini belirterek, "Bu konuda tavizsiz bir duruş sergileyerek, tüketici sağlığını korumak adına her türlü denetimi ve hassasiyeti gösteriyoruz." dedi.

Düzgün, Konya'daki yerel market zinciri temsilcileriyle bir otelde gerçekleştirdiği toplantıda, tağşişli ürünlere karşı mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Bu ürünlerin, TPF üyesi marketlerde yer almadığını anlatan Düzgün, "Yerel zincirler olarak, tüketicilerimize güvenli ve kaliteli ürünler sunmayı bir sorumluluk kabul ediyoruz. Hedefimiz, yerel perakendecilerin haklarını koruyarak, haksız rekabetin önüne geçmektir." diye konuştu.