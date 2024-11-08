Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Düzgün, Konya'da market zinciri temsilcileriyle buluştu:
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, tağşişli ürünlerin yerel market raflarında yer bulmasına izin vermediklerini belirterek, "Bu konuda tavizsiz bir duruş sergileyerek, tüketici sağlığını korumak adına her türlü denetimi ve hassasiyeti gösteriyoruz." dedi.
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, tağşişli ürünlerin yerel market raflarında yer bulmasına izin vermediklerini belirterek, "Bu konuda tavizsiz bir duruş sergileyerek, tüketici sağlığını korumak adına her türlü denetimi ve hassasiyeti gösteriyoruz." dedi.
Düzgün, Konya'daki yerel market zinciri temsilcileriyle bir otelde gerçekleştirdiği toplantıda, tağşişli ürünlere karşı mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Bu ürünlerin, TPF üyesi marketlerde yer almadığını anlatan Düzgün, "Yerel zincirler olarak, tüketicilerimize güvenli ve kaliteli ürünler sunmayı bir sorumluluk kabul ediyoruz. Hedefimiz, yerel perakendecilerin haklarını koruyarak, haksız rekabetin önüne geçmektir." diye konuştu.
Düzgün, yerel zincirlerin, tüketicinin güvenini koruyup ve ihtiyaçlarını dikkate alarak hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.
Büyüyen perakende pazarında ,daha sağlam bir duruş sergilediklerini vurgulayan Düzgün, şunları kaydetti:
"Private label markalı (özel markalı) ürünler, sektörde haksız rekabete yol açıyor. Halbuki bu ürünler, fason olarak ürettirilen ikinci sınıf ürünler. Bu durum yerel zincirlerin rekabet gücünü zorluyor ve tüketicilerin yanıltılmasına yol açıyor. TPF olarak, bu konuda daha adil bir düzenleme yapılması gerektiğini savunuyoruz ve rekabetin hakkaniyet çerçevesinde ilerlemesini talep ediyoruz."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.