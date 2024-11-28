Akşehir'deki polis baskınında 15 litre sahte içki ele geçirildi

Alınan istihbarı bilgi üzerine ekipler, Mahrukatçılar bölgesindeki bir iş yerine düzenlediği baskında, pet şişelere doldurulmuş halde 15 litre sahte yapım içki ele geçirdi.

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