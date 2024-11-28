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        Akşehir'deki polis baskınında 15 litre sahte içki ele geçirildi

        Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 15 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 16:08 Güncelleme: 28.11.2024 - 16:22
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        Akşehir'deki polis baskınında 15 litre sahte içki ele geçirildi
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 15 litre sahte içki ele geçirildi.

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yılbaşının yaklaşması nedeniyle merdiven altı sahte içki üreticilerine karşı denetimlerini sıklaştırdı.

        Alınan istihbarı bilgi üzerine ekipler, Mahrukatçılar bölgesindeki bir iş yerine düzenlediği baskında, pet şişelere doldurulmuş halde 15 litre sahte yapım içki ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan A.Ç. isimli zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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