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        Konya'da sahte içki operasyonunda yakalanan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 22 şişe sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 17:33 Güncelleme: 30.11.2024 - 17:33
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        Konya'da sahte içki operasyonunda yakalanan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda 22 şişe sahte içki ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı alkollü içki üretimi ve ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda N.D'yi yakaladı.

        Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 22 şişe sahte içki ile alkol yapım kiti ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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